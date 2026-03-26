Benyamin es el “Hombre de Moda en Exatlón México": Su racha sorprende y emociona a los Rojos
Benyamin vive su mejor momento y se consolida como el “Hombre de Moda en Exatlón México”.
Benyamin fue reconocido por su equipo como el “Hombre de Moda” tras su destacada racha en la novena temporada de Exatlón México. El atleta agradeció el apoyo recibido y expresó que su enfoque mental ha sido clave en su desempeño. Ahora busca mantener el nivel y consolidarse como una figura constante dentro de la competencia.