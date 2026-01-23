Exatlón México | Humberto rompe el silencio tras la trifulca y agradece el respaldo del Equipo Rojo
Después de la tensión, llega un mensaje de unión que cambia el ambiente en la competencia dentro de la novena temporada de Exatlón México
Humberto habló sobre la trifulca vivida en Exatlón México y aseguró que en ningún momento se sintió solo, pues recibió el respaldo total del Equipo Rojo, con quienes incluso vivió un momento único al reunirse para rezar y agradecer a Dios por su bienestar, además de reconocer el apoyo de Benyamin y de todos sus compañeros tras el conflicto con Leo.