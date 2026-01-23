Exatlón México | Humberto rompe el silencio tras la trifulca y agradece el respaldo del Equipo Rojo

Humberto habló sobre la trifulca vivida en Exatlón México y aseguró que en ningún momento se sintió solo, pues recibió el respaldo total del Equipo Rojo, con quienes incluso vivió un momento único al reunirse para rezar y agradecer a Dios por su bienestar, además de reconocer el apoyo de Benyamin y de todos sus compañeros tras el conflicto con Leo.