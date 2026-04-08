¿Equipo pequeño, equipo fuerte? Paulette lanza advertencia y cambia la estrategia en Exatlón México

Paulette y Humberto analizan en Exatlón México el crecimiento del Equipo Azul, señalando que convivir más fortalece su rendimiento. Paulette afirma que los equipos pequeños pueden ser más sólidos, mientras Humberto destaca la importancia de que los tres hombres del Equipo Rojo mantengan un nivel competitivo similar para equilibrar la contienda.