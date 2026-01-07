Mono regresa con fuerza: Su primer tiempo tras la lesión sacude Exatlón México
El regreso más esperado no pasó desapercibido y dejó un mensaje claro en la pista. Mono sorprende con impactante marca por la medalla de esta noche dentro de Exatlón México
Mono volvió oficialmente a competir en Exatlón México tras su descanso por lesión y lo hizo con autoridad, registrando un tiempo de 1:45.76 en su primera carrera, marca que lo colocó entre los mejores del día y confirmó que está listo para volver a ser un factor clave en la competencia por la medalla.