Exatlón México: Mono revela que Alexis es ahora el rival a vencer rumbo a la gran final

Mono comparte con Karol su análisis rumbo a la recta final de Exatlón México, señalando que Alexis se ha convertido en el principal rival tras desplazar al tricampeón. También reconoce que Leo mantiene posibilidades. El campeón recuerda que su éxito llegó al competir sin presión, consejo que podría motivar a Karol en el cierre.

