Exatlón México | ¡Regresa Valery! Leo exige darlo todo y los Rojos buscan cambiar la historia
Leo pide máxima entrega mientras los Rojos reciben una noticia clave: Valery vuelve a competir tras su lesión dentro de Exatlón México.
Leo reconoce que los Rojos no han logrado sumar el punto esperado, pero destaca el esfuerzo del equipo que continúa cumpliendo la misión. El atleta asegura que es momento de darlo todo y apoyarse mutuamente, especialmente ante la noticia del regreso de Valery a los circuitos de Exatlón México tras su lesión.