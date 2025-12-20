Exatlón México | Mejores Momentos : La escuadra Azul va por las tres Supervivencias y el Rojo queda señalado

El ánimo dentro del Equipo Azul se fortalece en Exatlón México, luego de que Doris reconociera el crecimiento individual y colectivo de la escuadra, dejando claro que el objetivo es ganar las tres Supervivencias para no enviar a ningún compañero al riesgo de eliminación, en contraste con El Equipo Rojo, donde Josué advirtió la ausencia de un líder natural que unifique, aconseje y guíe a todos los integrantes en uno de los momentos más decisivos de la competencia.

