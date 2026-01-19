Exatlón México | Mejores Momentos | Dana brilla, Humberto admite el mal inicio y estalla el conflicto en el Equipo Rojo

Dana se convirtió en la gran protagonista de Exatlón México tras liderar una remontada celebrada por el Equipo Azul, mientras del otro lado los Rojos no lograban entender cómo se les fue la ventaja, con Humberto reconociendo lo complicado que es iniciar la semana con el pie izquierdo, en medio de un conflicto interno por los trastes que desató tensión, al tiempo que Los Guerreros de la Luz sumaron finalmente a un nuevo integrante a sus filas.