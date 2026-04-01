Exatlón México | Mejores Momentos | Karol se convierte en “socia mayoritaria” en Exatlón México y surge reclamo por olvidar los termos del Equipo Azul
Karol celebra su victoria, pero Koke desata polémica al culpar a Evelyn por la falta de hidratación en la derrota de la semana 27 de Exatlón México.
La victoria de Karol en Exatlón México la posiciona como “socia mayoritaria”, mientras su equipo celebra el logro. No obstante, la polémica surge cuando Koke atribuye la derrota a la falta de hidratación, señalando a Evelyn por olvidar los termos de agua. La atleta reconoce el descuido, encendiendo el debate dentro de la competencia.