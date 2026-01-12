Exatlón México | Mejores Momentos | Ventaja roja en: Jazmín responde y enciende la celebración
Los Rojos encuentran un nuevo impulso en un momento clave de la competencia dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Jazmín fue la encargada de darle a los Rojos la ventaja tan esperada, provocando una celebración que marcó el inicio de una nueva etapa tras cerrar un ciclo y despedir a una de sus atletas, mientras los Azules reconocieron que, pese a no ganar, el resultado no se sintió como derrota al haberlo dejado todo en el circuito.