Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Ventaja roja en: Jazmín responde y enciende la celebración

Los Rojos encuentran un nuevo impulso en un momento clave de la competencia dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México

Jazmín fue la encargada de darle a los Rojos la ventaja tan esperada, provocando una celebración que marcó el inicio de una nueva etapa tras cerrar un ciclo y despedir a una de sus atletas, mientras los Azules reconocieron que, pese a no ganar, el resultado no se sintió como derrota al haberlo dejado todo en el circuito.

