Exatlón México | Mejores Momentos | Estalla la tensión en el Equipo Azul por un problema en los alimentos
La presión de la competencia comienza a pasar factura. Un desacuerdo aparentemente simple desata un momento de tensión que deja al descubierto las grietas dentro del Equipo Azul.
La tensión explotó dentro del Equipo Azul cuando, durante la preparación de la comida, los atletas comenzaron a cuestionarse sobre de dónde tomar el agua para los alimentos, provocando un conflicto que evidenció el desgaste y la falta de acuerdos en la convivencia diaria de Exatlón México.