Exatlón México | Mejores Momentos | Mono reconoce el lugar de Alexis dentro del equipo Azul y Ella enciende la felicidad dentro del Equipo Rojo
Los grandes premios de la temporada fueron entregados y las escuadras celebran a sus campeones de la semana 21 en la novena temporada de Exatlón México.
Exatlón México vivió una noche clave con la entrega de los grandes premios de la temporada. Uno de los atletas dedicó su triunfo a una persona muy especial, mientras otra competidora no ocultó su frustración por quedarse a un punto del objetivo. Hubo celebraciones intensas, advertencias sobre los campeones y el reconocimiento al crecimiento de los novatos.