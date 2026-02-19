inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Mono reconoce el lugar de Alexis dentro del equipo Azul y Ella enciende la felicidad dentro del Equipo Rojo

Los grandes premios de la temporada fueron entregados y las escuadras celebran a sus campeones de la semana 21 en la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México

Por: Hugo Pantoja

Exatlón México vivió una noche clave con la entrega de los grandes premios de la temporada. Uno de los atletas dedicó su triunfo a una persona muy especial, mientras otra competidora no ocultó su frustración por quedarse a un punto del objetivo. Hubo celebraciones intensas, advertencias sobre los campeones y el reconocimiento al crecimiento de los novatos.

