Exatlón México | Mejores Momentos | “Dios se manifiesta en las pequeñas señales”: Paulette vive un momento clave en la novena temporada

Paulette se acercó a Mati para compartir que estaba viviendo uno de esos días que no se esperan, señalando que Dios se manifiesta en las pequeñas señales, y confesó que salió decidida a salir adelante, logrando que las cosas se acomodaran a su favor y marcando un momento profundamente significativo en su camino dentro de Exatlón México.