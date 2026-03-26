Exatlón México | Mejores Momentos | Fiebre Roja domina en la semana 26: Racha preocupa a los Azules rumbo a La Villa 360
Los Rojos viven su mejor momento, mientras los Azules buscan recuperarse rumbo a La Villa 360.
La Fiebre Roja continúa creciendo en Exatlón México, mientras los atletas aprovechan el futbolito para despejar la mente. Paulett destacó que el cambio de rumbo llegó en la semana 26 y ahora buscan mantener su racha ganadora. Por su parte, Leo reconoció el buen momento rival e invitó a los Azules a recuperar energía rumbo a La Villa 360.