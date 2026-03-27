Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos golpean primero en la Supervivencia y encienden la tensión en la semana 26

Los Rojos celebraron su victoria en la primera Supervivencia cargando a Jazmín en hombros, marcando un golpe importante rumbo a la eliminación. Humberto destacó la importancia del triunfo, mientras Koke reconoció la presión en El Equipo Azul. Leo admitió sentirse en riesgo, confiando en su equipo para revertir la situación en Exatlón México.

