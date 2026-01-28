Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Azules o Rojos? Benyamin enciende el debate y estalla la polémica en

La conversación en Exatlón México subió de tono cuando Benyamin abrió el debate sobre qué colores deberían portar los novatos que se queden, desatando opiniones divididas, pues Mati calificó al equipo Azul como caótico y relajiento, Karol señaló que los Rojos son más serios pero también escandalosos, mientras Mono los acusó de no saber separar la competencia del relajo, en contraste con el momento íntimo entre Dana y Valery, donde ambas reconocieron que, pese a las dudas y altibajos emocionales, darán lo mejor en cada prueba.