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Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran ventaja clave mientras crece la presión por la Supervivencia

Los Azules celebran una ventaja estratégica mientras los Rojos analizan una de las contiendas más intensas.

Los Azules celebran una importante ventaja en Exatlón México que podría influir en la Supervivencia. Leo y Evelyn destacan su importancia estratégica, mientras los Rojos aseguran que dieron todo en una contienda muy cerrada. Paulette se muestra tranquila tras su desempeño en el circuito.

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