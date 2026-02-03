Exatlón México | Mejores Momentos | “Se necesita ambición”: Mono define lo que es un verdadero “exatlónico”

Mono reconoció que una de las atletas del Draft Femenil ya destaca y aseguró que para llegar lejos en Exatlón México se necesita ambición y seguridad total. Desde el lado Azul también aplaudieron el desempeño de una novata, mientras Ernesto expresó su emoción al ver a su hermana competir. En contraste, los Rojos liberaron tensión con “exapreguntas” junto a Benjamín, Karol y Humberto.