Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | “Se necesita ambición”: Mono define lo que es un verdadero “exatlónico”

Las novatas ya provocan reacciones y cada escuadra comienza a marcar a su favorita dentro del Draft Femenil.

Exatlón México

Mono reconoció que una de las atletas del Draft Femenil ya destaca y aseguró que para llegar lejos en Exatlón México se necesita ambición y seguridad total. Desde el lado Azul también aplaudieron el desempeño de una novata, mientras Ernesto expresó su emoción al ver a su hermana competir. En contraste, los Rojos liberaron tensión con “exapreguntas” junto a Benjamín, Karol y Humberto.

