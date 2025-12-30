Exatlón México | Mejores Momentos | Corazón roto en los Rojos y festejo Azul: así se vivió la noche tras la baja por lesión
La competencia se dividió entre la tristeza por una baja inesperada y la alegría por una medalla clave.
Tras la salida de su compañero por lesión, Humberto reconoció que la noticia lo tomó completamente por sorpresa y que será complicado asimilar la ausencia de su amigo, sentimiento que fue compartido por toda la escuadra roja, donde Mati confesó tener el “corazón roto” por la situación, mientras que en contraste El Equipo Azul cerró la noche con celebración luego de que Leo se quedara con la medalla varonil, marcando un momento de emociones opuestas dentro de Exatlón México.