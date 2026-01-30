inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | La supervivencia divide a todos en la novena temporada: Frustración roja y confianza azul

La primera prueba de supervivencia desata tensión en los Rojos, mientras los Azules celebran y fortalecen su confianza.

Exatlón México

Tras perder la primera prueba por la supervivencia, la tensión se apoderó del Equipo Rojo, mientras los Azules celebraron la victoria, con Doris reconociendo la presión de cerrar el juego, Benyamin mostrando molestia, Mono llamando a no caer en provocaciones, y Evelyn abriendo su corazón al admitir que está haciendo bien las cosas y que no permitirá que nada la afecte.

