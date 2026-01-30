Exatlón México | Mejores Momentos | La supervivencia divide a todos en la novena temporada: Frustración roja y confianza azul

Tras perder la primera prueba por la supervivencia, la tensión se apoderó del Equipo Rojo, mientras los Azules celebraron la victoria, con Doris reconociendo la presión de cerrar el juego, Benyamin mostrando molestia, Mono llamando a no caer en provocaciones, y Evelyn abriendo su corazón al admitir que está haciendo bien las cosas y que no permitirá que nada la afecte.