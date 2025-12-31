Exatlón México | Mejores Momentos | Los Rojos reaccionan, celebran y conquistan la medalla transferible “La Más importante y la última del año
Cuando más lo necesitaban, los Rojos respondieron en la pista y demostraron que aún tienen mucho que decir en Exatlón México.
El equipo Rojo logró sacudirse la presión y dejar atrás su mala racha con una victoria fundamental en Exatlón México, resultado que no solo elevó el ánimo del grupo, sino que confirmó el potencial competitivo de la escuadra, tal como lo reconoció Mati al celebrar un triunfo que consideró clave para recuperar la confianza colectiva.