Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Se rompió la maldición? Los Rojos ganan la medalla varonil y sacuden la novena temporada

La Batalla por la Medalla Varonil marcó un punto de quiebre en Exatlón México, luego de que el Equipo Rojo se llevara la victoria con Humberto como protagonista, quien fue reconocido incluso por Mono por su nivel competitivo al arrebatar la medalla a dos pilares del equipo azul, desatando la celebración roja y encendiendo la rivalidad al meterse en la mente de sus rivales.