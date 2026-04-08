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Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Azul celebra triunfo de Leo mientras los Rojos advierten el peligro de su ventaja

La medalla de Leo podría marcar la diferencia en la próxima Supervivencia de Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

Leo conquista la noche en Exatlón México al ganar una medalla individual que le brinda tranquilidad rumbo a la Supervivencia. El equipo Azul celebra la ventaja estratégica, mientras los Rojos reconocen su fortaleza. Mono advierte que este triunfo puede marcar la diferencia entre permanecer o quedar fuera de la competencia.

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