Exatlón México | Mejores Momentos | La Medalla Femenil enciende las alarmas Azules y fortalece al Equipo Rojo

El Equipo Azul mostró su preocupación luego de que La Medalla Femenil quedara en manos del Equipo Rojo, al considerar que se trata de una semana crucial con mujeres en riesgo, mientras Humberto y Ella protagonizaron un momento entrañable al celebrar el triunfo de Ella, compartiendo una taza de cereal que reflejó la unión y confianza que atraviesa la escuadra roja.