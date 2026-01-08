inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | La Medalla Femenil enciende las alarmas Azules y fortalece al Equipo Rojo

La Medalla Femenil no solo suma puntos, también cambia el ánimo y la estrategia en una semana decisiva dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México

El Equipo Azul mostró su preocupación luego de que La Medalla Femenil quedara en manos del Equipo Rojo, al considerar que se trata de una semana crucial con mujeres en riesgo, mientras Humberto y Ella protagonizaron un momento entrañable al celebrar el triunfo de Ella, compartiendo una taza de cereal que reflejó la unión y confianza que atraviesa la escuadra roja.

