Exatlón México | Mejores Momentos | Valery vuelve con fuerza y los Azules festejan mientras Rojos advierten presión
Los Azules celebran un triunfo importante mientras Valery agradece el apoyo tras su regreso a los circuitos de Exatlón México.
Los Azules celebran una victoria que fortalece su posición en la competencia, donde Katia destaca la emoción de mantener firme al equipo. Valery agradece el respaldo tras regresar de su lesión y recibir el apoyo del grupo. Mientras tanto, Humberto advierte que solo quedan dos oportunidades para intentar equilibrar el marcador dentro de Exatlón México.