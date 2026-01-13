Exatlón México | Mejores Momentos | La Villa 360 sigue siendo Azul y la tensión estalla en Exatlón México

La Villa 360 volvió a pintarse de azul en Exatlón México, consolidando una de las ventajas más determinantes de la temporada, mientras José celebró el resultado como un impulso clave para su equipo. Del lado Azul, Kate respondió a las burlas con puntos en la pista, dejando claro que su rendimiento habla por sí solo, mientras que en el lado Rojo la derrota encendió la tensión: Mati busca explicaciones a su mala racha, Mono se mostró visiblemente afectado y el equipo reconoció que solo a través del entrenamiento y la disciplina podrán evitar que la ventaja del Equipo Azul siga creciendo.