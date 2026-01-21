Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran en La Barraca Metálica y José hunde al Equipo Rojo en

Los Azules llegaron a La Barraca Metálica con una actitud positiva y celebraron una victoria más, mientras Leo se dijo feliz por el momento que vive su equipo; del otro lado, El Equipo Rojo mostró frustración tras la derrota, con Mono reconociendo que José fue mejor y que tarde o temprano llegaría ese resultado, mientras José festejó con los suyos una victoria que marca un nuevo impulso en Exatlón México.