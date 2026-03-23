Exatlón México | Mejores Momentos | Entre lágrimas y festejos: así reaccionaron los equipos tras la eliminación de Doris
La eliminación de Doris provocó emociones encontradas entre Azules y Rojos en Exatlón México.
La salida de Doris en Exatlón México dejó a los Azules visiblemente afectados. Evelyn lamentó perder a su mejor amiga dentro de la competencia, mientras Koke mostró sorpresa por el resultado. En contraste, los Rojos celebraron el momento, señalando que el equipo rival ha perdido figuras clave en semanas recientes.