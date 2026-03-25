Exatlón México | Mejores Momentos | Los Rojos celebran premio colosal en Exatlón México mientras los Azules resienten el encierro
El premio colosal provoca emoción en los Rojos y frustración en los Azules dentro de Exatlón México.
La emoción se divide en Exatlón México tras el premio colosal conseguido por El Equipo Rojo. Benyamin destacó la alegría de salir después de más de un mes dentro de los circuitos, mientras que los azules reconocieron la tristeza que genera el encierro, reflejando el impacto emocional que tiene la competencia en los atletas.