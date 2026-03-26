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Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos celebran a Benyamin y Azules explotan con críticas a los hombres que desatan tensión

Benyamin celebra su crecimiento con los Rojos, mientras la tensión estalla en los Azules por la falta de puntos.

Los Rojos celebraron el desempeño de Benyamin, quien reconoció el apoyo de su equipo en su crecimiento dentro de Exatlón México. Mientras tanto, en El Equipo Azul surgieron críticas hacia los varones por no aportar puntos, generando tensión interna. Evelyn expresó su inconformidad ante el resultado, intensificando el debate entre seguidores del reality.

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