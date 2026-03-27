Exatlón México | Mejores Momentos | Azules defienden la ventaja y presionan a los Rojos en La Barraca Metálica
Los Azules celebran mantener su ventaja y advierten que la estrategia seguirá firme para mantener fuera de La Villa 360 a los Rojos.
Los Azules lograron defender su ventaja del descanso y celebraron su permanencia en La Barraca Metálica, destacando su importancia estratégica en la competencia. Koke advirtió que será fundamental mantener a los Rojos en esa zona, mientras El Equipo Azul reconoce con resignación la exigencia que representa este espacio dentro de Exatlón México.