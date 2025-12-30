Exatlón México | Mejores Momentos | Exceso de confianza pasa factura al Equipo Azul y enciende la competencia

La tensión se hizo evidente dentro del Equipo Azul luego de una noche complicada en Exatlón México, donde Leo reconoció que el exceso de relajación influyó en el resultado, mientras Paulette destacó el empuje de los nuevos refuerzos y la experiencia de las leyendas, y Mati calificó como un gran acierto estratégico el bloqueo a Kate y Koke, una decisión que terminó inclinando la balanza en una competencia cada vez más cerrada.