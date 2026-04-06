Exatlón México | Mejores Momentos | Frustración y estrategia: Azules reaccionan tras eliminación que sacude la competencia
Los Azules regresan con alta tensión tras la salida de Koke, mientras Leo advierte que irá directo contra Mono.
La competencia se intensifica en Exatlón México tras la salida de Koke. Leo advierte que buscará enfrentar a Mono, mientras los Rojos celebran la eliminación. Valery muestra frustración al continuar en la competencia con un brazo inmovilizado, reflejando el alto nivel de presión.