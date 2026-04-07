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Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos vuelven a La Barraca Metálica y aumenta la tensión en El Equipo Azul

El regreso de los Rojos a La Barraca Metálica genera emociones intensas y aumenta la presión en los Azules.

En Exatlón México, los Rojos regresaron a La Barraca Metálica, donde Karol señaló que celebran para no llorar, mientras Paulette destacó que lo importante son las competencias por la Supervivencia. En _El Equipo Azul, la tensión crece por el estado emocional de Mono, situación que preocupa a Evelyn rumbo a los próximos duelos.

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