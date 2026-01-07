Exatlón México | Mejores Momentos | Azules imparables: José presume racha demoledora y los rojos estallan

La competencia en Exatlón México se tensó luego de que El Equipo Azul encadenara una racha de victorias que José calificó como demoledora, provocando la celebración de Doris y el reconocimiento al desempeño del equipo, mientras del lado rojo Humberto admitió su frustración y aseguró que sacará su versión más fuerte, situación que también generó enojo en Mono, quien reaccionó molesto ante las actitudes de los azules, dejando claro que la rivalidad está más viva que nunca.