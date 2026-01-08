Exatlón México | Mejores Momentos | Azules entran en la mente de los Rojos y desatan tensión tras la medalla varonil
La competencia no solo se libra en los circuitos: las celebraciones, gestos y estrategias comienzan a pesar más que los puntos en Exatlón México.
La estrategia del Equipo Azul comienza a rendir frutos fuera de las pistas, pues los atletas reconocen que han logrado sacar de quicio al Equipo Rojo al percibirlos desesperados, mientras Alejandro expresó su incomodidad al ver a Humberto protagonizar una celebración que consideró fuera de lugar; pese a ello, los Rojos mantienen la calma tras ganar la medalla varonil, conscientes de que la competencia exige concentración total y fortaleza mental todos los días.