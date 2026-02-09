Exatlón México | Mejores Momentos | “Ya Fue mucho”: Mono lanza advertencia y los Rojos explotan tras una salida dolora
Los Rojos arrancan la semana con el ánimo por los suelos tras perder a uno de los suyos, mientras Mono lanza una advertencia que podría cambiar el rumbo del juego.
El Equipo Rojo inició la semana con los ánimos bajos tras la salida de uno de sus integrantes, mientras los Azules se mostraron expectantes pero conscientes de que la competencia apenas comienza. Paulette, aunque triste, reconoció el esfuerzo de sus compañeros por mantenerse firmes, Benyamin habló de su crecimiento dentro la temporada y Mono encendió la tensión al advertir que “fue mucho”, dejando claro que ahora es momento de que comiencen a caer los Azules en Exatlón México.