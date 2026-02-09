Exatlón México | Mejores Momentos | “Ya Fue mucho”: Mono lanza advertencia y los Rojos explotan tras una salida dolora

El Equipo Rojo inició la semana con los ánimos bajos tras la salida de uno de sus integrantes, mientras los Azules se mostraron expectantes pero conscientes de que la competencia apenas comienza. Paulette, aunque triste, reconoció el esfuerzo de sus compañeros por mantenerse firmes, Benyamin habló de su crecimiento dentro la temporada y Mono encendió la tensión al advertir que “fue mucho”, dejando claro que ahora es momento de que comiencen a caer los Azules en Exatlón México.