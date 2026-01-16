Exatlón México | Mejores Momentos | Azules vuelven a La Villa 360 con ánimo alto, pero reconocen el peligro rojo

Los Azules volvieron a La Villa 360 en Exatlón México con gran ánimo luego de una defensa efectiva que reforzó la confianza del equipo; Evelyn aseguró que se siente “en casa” y viviendo una gran temporada, mientras que Doris no dudó en bromear al aceptar que Mono es el único de los rojos que “huele bien” y que del otro lado la villa se ve mejor, aunque, pese al buen ambiente, los Azules fueron claros al reconocer que no deben confiarse, ya que la competencia sigue siendo intensa y cualquier error puede costar caro.