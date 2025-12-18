Exatlón México | Mejores Momentos | “Ganar es ganar”:Los azules suman presión y los rojos mantienen la calma
Una actuación inesperada encendió la competencia y dejó claro que cada victoria pesa más conforme se acerca la final.
Los azules aumentaron la tensión en Exatlón México cuando Koke sorprendió al repetir el circuito en tres ocasiones y reafirmar que “ganar es ganar”, consolidando la idea de que cada punto cuenta rumbo a la final, mientras El Equipo Rojo optó por mantener la calma pese a la dificultad de la competencia.