inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Mejores Momentos | “Ganar es ganar”:Los azules suman presión y los rojos mantienen la calma

Una actuación inesperada encendió la competencia y dejó claro que cada victoria pesa más conforme se acerca la final.

Videos,
Exatlón México

Los azules aumentaron la tensión en Exatlón México cuando Koke sorprendió al repetir el circuito en tres ocasiones y reafirmar que “ganar es ganar”, consolidando la idea de que cada punto cuenta rumbo a la final, mientras El Equipo Rojo optó por mantener la calma pese a la dificultad de la competencia.

Tags relacionados
Exatlón México Enterate de todo de Exatlón México

Videos