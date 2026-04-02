Exatlón México | Mejores Momentos | Momento emotivo en la semana 27 mientras Leo destaca en sus filas y “la mufa” roba miradas tras derrota Roja
Los Azules viven un momento emotivo liderados por Leo, mientras los Rojos toman con calma su reciente derrota en Exatlón México.
Los Azules celebran un momento especial en Exatlón México, donde Leo destacó y ayudó a recargar energías en la novena temporada. Mientras tanto, los Rojos toman con tranquilidad su reciente derrota, en un ambiente donde la “mufa” también llamó la atención de los atletas.