uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Mejores Momentos | Momento emotivo en la semana 27 mientras Leo destaca en sus filas y “la mufa” roba miradas tras derrota Roja

Los Azules viven un momento emotivo liderados por Leo, mientras los Rojos toman con calma su reciente derrota en Exatlón México.

Los Azules celebran un momento especial en Exatlón México, donde Leo destacó y ayudó a recargar energías en la novena temporada. Mientras tanto, los Rojos toman con tranquilidad su reciente derrota, en un ambiente donde la “mufa” también llamó la atención de los atletas.

Tags relacionados
Exatlón 2026 Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo