Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos celebran triunfo en el Duelo de los Enigmas y lanzan advertencias en la novena temporada

Los Rojos llegaron con ánimo victorioso tras ganar El Duelo de los Enigmas en Exatlón México, con Mono celebrando la pantalla obtenida aunque reprochándose perder frente a Koke, mientras Benyamin festejó su triunfo y lanzó una advertencia directa contra Leo; Samanta destacó que el trabajo y los entrenamientos comienzan a reflejarse en las victorias, mientras que del lado Azul la derrota dejó sentimientos encontrados, con Alexis señalando que no deben ilusionarse y Natali confesando que perder frente a Samanta le “dolió en el alma”.