Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos celebran triunfo en el Duelo de los Enigmas y lanzan advertencias en la novena temporada

Los Rojos llegan eufóricos tras ganar el Duelo de los Enigmas, mientras los Azules aceptan la derrota entre frustración, autocrítica y tensión interna.

Exatlón México

Los Rojos llegaron con ánimo victorioso tras ganar El Duelo de los Enigmas en Exatlón México, con Mono celebrando la pantalla obtenida aunque reprochándose perder frente a Koke, mientras Benyamin festejó su triunfo y lanzó una advertencia directa contra Leo; Samanta destacó que el trabajo y los entrenamientos comienzan a reflejarse en las victorias, mientras que del lado Azul la derrota dejó sentimientos encontrados, con Alexis señalando que no deben ilusionarse y Natali confesando que perder frente a Samanta le “dolió en el alma”.

