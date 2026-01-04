Exatlón México | Mejores Momentos | Azules disfrutan el descanso mientras los Rojos se preparan para una noche clave en Exatlón México

El Equipo Azul de Exatlón México vive un momento clave en la novena temporada, pues Doris y sus compañeros celebran un merecido descanso que esperan se traduzca en fuerza y enfoque para mantener su buena racha en la competencia; en contraste, El Equipo Rojo se prepara para una noche intensa, marcada por la presión y la necesidad de mantenerse unidos, conscientes de que cualquier fractura interna podría costarles caro en esta etapa decisiva del reality deportivo.

