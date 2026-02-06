Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos quieren meterse en la mente de Leo y el ambiente se rompe dentro del equipo por problemas de loza

El Equipo Rojo regresó con toda la actitud tras recuperar La Villa 360, y fue Mono quien dejó claro que la energía, la estrategia y la inercia del grupo deben mantenerse si quieren “dar el primer punto”, incluso apostando por entrar en la mente de Leo para mantener la presión; sin embargo, el ambiente no es perfecto, ya que la tensión aumentó por la loza perdida que algunos atletas siguen guardando en sus cuartos, mientras del otro lado los Azules intentan recomponerse para recuperar los ánimos y no dejarse aplastar en la semana más intensa.