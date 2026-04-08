Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Los Azules se están fortaleciendo demasiado? Leo alerta y Paulette revela la clave del éxito
Los Azules celebran, pero también envían un fuerte mensaje que podría preocupar al equipo rival dentro de Extlón México.
El equipo Azul llega motivado tras su reciente victoria gamer en Exatlón México. Leo advierte que el marcador comienza a marcar tendencia, mientras Paulette destaca que compartir fortalece al equipo. Humberto señala que los Azules se están consolidando al coincidir constantemente, lo que podría influir en las próximas series.