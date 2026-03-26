uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Mini Game | Rosique sorprende con inesperado premio y confirma puasa de Mono Osuna en la semana 26

Rosique pone en juego un premio inesperado y revela que Mono Osuna no competirá por la recompensa.

Antonio Rosique sorprendió a los atletas al anunciar que un futbolito está en juego, un recurso pensado para brindar momentos de distracción y relajación mental dentro de Exatlón México. No obstante, también informó que Mono Osuna queda fuera de esta contienda debido a temas administrativos, generando sorpresa entre las escuadras.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo