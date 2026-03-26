Exatlón México | Mini Game | Rosique sorprende con inesperado premio y confirma puasa de Mono Osuna en la semana 26
Rosique pone en juego un premio inesperado y revela que Mono Osuna no competirá por la recompensa.
Antonio Rosique sorprendió a los atletas al anunciar que un futbolito está en juego, un recurso pensado para brindar momentos de distracción y relajación mental dentro de Exatlón México. No obstante, también informó que Mono Osuna queda fuera de esta contienda debido a temas administrativos, generando sorpresa entre las escuadras.