Exatlón México | Mejores Momentos | Los Rojos dominan y Azules aceptan que la presión ya les está pasando factura

Tras ganar la Batalla Colosal, los Rojos llegaron motivados y confiados, con Humberto reconociendo que, pese a los altibajos, lograron la victoria y señalando los errores constantes de Alejandro en la red, mientras Mati aseguró que el equipo Rojo ya está dentro de la mente de los Azules; del otro lado, Evelyn aceptó que no perdieron por suerte sino por malas decisiones, Leo reconoció que la “gozadera” Roja ya les afecta anímicamente, Koke destacó la mejora de Villa Luz y advirtió que la meta es sacar a una Roja, en un contexto donde los novatos comienzan a conocer de cerca a los atletas expertos tanto en La Villa 360 como en La Barraca Metálica.

