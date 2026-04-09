Exatlón México | Tensión en los Rojos: Humberto señala el error de Mono y El Equipo Rojo busca fuerza en la fe

Humberto reconoce que el error de Mono refleja el sentir del equipo tras arriesgar un punto clave que pudo marcar la temporada. Mono explica que tomó la decisión por necesidad y sin mala intención, aunque acepta que fue interpretado de forma distinta. Ante el momento tenso, los Rojos realizan un rezo para recuperar confianza y fortaleza dentro de Exatlón México.

