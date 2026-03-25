“Quizá es el plan de Dios”: Mono sorprende tras quedar segundo ante Koke en Exatlón México
Mono Osuna comparte una reflexión que deja ver su confianza rumbo al campeonato en Exatlón México.
Tras quedar nuevamente en segundo lugar frente a Koke, Mono Osuna reflexionó en Exatlón México que la situación podría formar parte de un plan mayor. El atleta expresó que, aunque la medalla no llegó, mantiene la confianza en que este proceso podría prepararlo para conquistar el campeonato de la novena temporada.