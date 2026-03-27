Entre risas y resignación: Mono dedica “poesía” a La Barraca Metálica de Exatlón México
Mono toma con humor su estancia en La Barraca Metálica y revela su objetivo dentro de Exatlón México.
Mono sorprendió al mostrar su lado más creativo al dedicar palabras a La Barraca Metálica, reconociendo sus comodidades, aunque dejó claro que su verdadero objetivo es regresar a La Villa 360. Entre bromas, su equipo expresó resignación asegurando que “aman todo” lo que ofrece este espacio dentro de Exatlón México.