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Entre risas y resignación: Mono dedica “poesía” a La Barraca Metálica de Exatlón México

Mono toma con humor su estancia en La Barraca Metálica y revela su objetivo dentro de Exatlón México.

Mono sorprendió al mostrar su lado más creativo al dedicar palabras a La Barraca Metálica, reconociendo sus comodidades, aunque dejó claro que su verdadero objetivo es regresar a La Villa 360. Entre bromas, su equipo expresó resignación asegurando que “aman todo” lo que ofrece este espacio dentro de Exatlón México.

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