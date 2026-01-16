inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Capitanía bajo presión en Exatlón México: Mati, Jazmín y Paulette hablan del momento de Humberto

La presión no solo se siente en los circuitos. Mati, Jazmín y Paulette hablaron del impacto emocional que vive Humberto y lanzaron un llamado claro.

Exatlón México

Mati, Jazmín y Paulette se pronunciaron sobre el momento complicado que atraviesa Humberto en Exatlón México, reconociendo la gran presión que lo agobia, pero haciendo un llamado directo a que cambie de actitud, mientras que Mati, como capitana, fue clara al asegurar que no puede darse el lujo de ceder, ya que su responsabilidad es alentar al equipo, un aspecto que siente Humberto ha dejado de lado, confiando en que todo se trate solo de un mal día.

