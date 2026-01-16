Capitanía bajo presión en Exatlón México: Mati, Jazmín y Paulette hablan del momento de Humberto

Mati, Jazmín y Paulette se pronunciaron sobre el momento complicado que atraviesa Humberto en Exatlón México, reconociendo la gran presión que lo agobia, pero haciendo un llamado directo a que cambie de actitud, mientras que Mati, como capitana, fue clara al asegurar que no puede darse el lujo de ceder, ya que su responsabilidad es alentar al equipo, un aspecto que siente Humberto ha dejado de lado, confiando en que todo se trate solo de un mal día.